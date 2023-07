L'incendio di una canna fumaria non è frequente come quando fa freddo, ma può capitare anche in estate, quando si accende un camino. Ed è quanto stava per succedere nella mattina di oggi sabato 22 luglio a Cossato, nei pressi di via Maffei.

I Vigili del Fuoco volontari di Cossato sono infatti prontamente intervenuti nella cittadina allertati dal 112, per mettere in sicurezza una canna fumaria dove era in atto un principio di incendio.