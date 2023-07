Matrimonio e Bon Ton

Siamo coscienti che oggi le regole sono più “elastiche” ma in un matrimonio alcune restano e sono, se si vuole seguire il bon ton, intoccabili.

Oggi vedremo come regolarsi nei matrimoni che si celebreranno in chiesa.

Iniziamo dalle partecipazioni e dagli inviti, perché sì, sono due cose distinte.

Le partecipazioni si inviano a chi si vuole presenzi al rito e riporteranno l’indirizzo della chiesa e le indicazioni sull’orario; gli inviti, invece, riguarderanno solo chi si vuole presenzi anche al banchetto e dovranno riportare l’indirizzo della location scelta, questi ultimi si troveranno in busta con l’invito.

Gli inviti e le partecipazioni vanno spedite con anticipo, almeno 3 mesi prima dell’evento, se volete seguire il galateo il massimo dello stile sarebbe di scriverle a mano; certo, tutto dipenderà dal numero degli invitati e dal tempo che avete, ma è sicuramente un tocco di classe e anche un modo per dire ai vostri invitati quanto sono importanti per voi.

A proposito di buon gusto, vi consiglio di non inviare, insieme la lista di nozze, Iban bancari o altre indicazioni sul regalo desiderato, avrete tempo di comunicarlo in un secondo momento.

Per l’invito che prevede la presenza al banchetto ricordatevi di inserite la forma: “è gradita gentile conferma” o “R.S.V.P” acronimo che sta per “Respondez s’il vous plait”. Non mettete date entro cui inviare la risposta, saranno gli stessi invitati ad avere cura di avvisarvi per tempo.

Lo sposo dovrà arrivare in chiesa con almeno 15/20 minuti di anticipo e insieme alla mamma accoglierà gli ospiti. Una volta che tutti avranno preso posto, gli invitati di lui a destra, quelli della sposa a sinistra. Lo sposo entrerà ad attenderla all’altare, sempre con la madre al proprio fianco.

La sposa può anche farsi desiderare un poco, non più di 15 minuti di ritardo però, perchè altrimenti diventa una scortesia. E può arrivare a piedi, se è vicina alla chiesa, ovviamente non da sola, o in auto, seduta sul sedile posteriore a destra e con il suo papà a sinistra, padre che la aiuterà a scendere e la accompagnerà al braccio attraverso la navata, sempre alla destra di lei.

A questo punto non dovrete fare altro che seguire il rito scelto e per cui avrete sicuramente fatto le prove. Soprattutto, però si deve ricordare perché avete scelto il matrimonio religioso e, a questo proposito, prima di aprire il capitolo sull’abbigliamento mi permetto un richiamo al rispetto dovuto al luogo.

In chiesa spalle e scollature coperte, no a spacchi evidenti. Lo sposo di giorno può scegliere il tight, e per riti dopo il tramonto potrebbe anche mettere il frac, tuttavia, ai giorni nostri, un bell’abito classico credo sia il massimo dello stile, perché è la sposta la protagonista principale dell’evento. Lustrini o colori improbabili indossati dallo sposo sembrerebbero tentativi di dubbio gusto di rubare la scena alla sua amata.

Qualora gli sposi non avessero fornito indicazioni sull’abbigliamento, vale la seguente regola: sposa protagonista e per questo evitare il bianco (io non amo neppure il nero ai matrimoni), sì a tinte unite e colori pastello. Nei matrimoni celebrati al mattino gli abiti degli invitati possono anche essere corti (rigorosamente al ginocchio o poco più su), per gli eventi serali, meglio in lungo. Le damigelle e i paggetti seguiranno le indicazioni della sposa.

Arrivati al luogo scelto per il banchetto fate trovare all’ingresso il “tableau de mariage” , con indicati i tavoli e le loro composizioni, così che gli invitati possano accomodarsi, se poi avrete delle hostess per aiutarli, ottimo. Meglio i tavoli rotondi che favoriscono la conversazione. Qualora ci fossero pochi invitati potrete anche pensare al tavolo imperiale. Il tavolo degli sposi dovrà essere visibile da tutti gli invitati e si può scegliere se restare da soli o di avere a fianco i rispettivi genitori e i testimoni di nozze. I single potete dividerli tra i tavoli degli amici, oppure fare un tavolo dedicato a loro.

Non si separano le famiglie con figli e poi, sapete cosa vi dico? Il momento del banchetto altro non è che una festa organizzata per condividere la vostra felicità e quindi: divertitevi.