Cossato, finita in anticipo la posa di condotta sulla Panoramica Zegna - Foto archivio newsbiella.it

Dieci giorni in anticipo rispetto alla data prevista del 28 luglio per la posa di una condotta forzata per la realizzazione di centrale idroelettrica a Cossato, tra i km 16+860 e 17+210 della Strada Provinciale 232 Panoramica Zegna.

Da martedì 18 luglio, infatti, la circolazione sul tratto, regolata da senso unico alternato durante i lavori, è tornata normale.