A Ponderano il pasto nella mensa delle scuole da settembre costa di meno

La delibera della giunta Locca è chiara: "Vista la crisi economica in atto e l’aumento dell’inflazione, si ritiene opportuno attuare una riduzione delle tariffe della mensa scolastica a far data dall’anno scolastico 2023/24 al fine di aiutare le famiglie con figli in età scolare".

Ritocchi al ribasso alle tariffe della mensa dunque a Ponderano a partire dal nuovo anno scolastico. Qualche esempio? le famiglie che hanno una fascia Isee che va da € 6.500,01 a € 8.500 € l'anno passato pagavano 3,00 euro a pasto e questo anno pagheranno 2,70 euro. Quelle con una fascia Isee che va € 8.500,01 a € 10.000 € pagavano 4,00 euro, ora pagheranno a pasto 3,65 euro, 0,95 € saranno a carico del Comune.

"Abbiamo un bilancio che ci permette di andare in contro alle famiglie e facciamo quello che possiamo in questo senso", commenta semplicemente il sindaco Roberto Locca.

In tema di scuole il Comune ha già pronto il progetto da 120 mila euro per mettere alla materna l'impianto fotovoltaico. "Si tratta di investimenti - conclude il primo cittadino -, si ottengono buon risparmi con progetti del genere".