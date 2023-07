Ginnastica, Anastasia Simakova allo stage della Rhythmic School

Dopo quattro giornate intense, ma estremamente interessanti e coinvolgenti si è concluso lo stage organizzato dalla scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. L’evento, tenuto presso il palazzetto dello sport di Candelo, casa delle RSgirls, ha avuto come guest star Anastasia Simakova, ginnasta di scuola russa che nel 2019 ha conquistato il campionato mondiale junior nella specialità fune e nella speciale classifica Team (individuale + insieme).

L’atleta, ora diciannovenne, è fra le migliori interpreti della disciplina al mondo; purtroppo però, a causa del covid prima e successivamente per le sanzioni sportive inflitte dal CIO allo sport russo, non ha potuto dimostrare il suo valore e la sua classe cristallina, privata della possibilità di gareggiare a livello internazionale. Da circa un anno però, grazie alle origini teutoniche di alcuni suoi famigliari, ha ottenuto la cittadinanza tedesca ed attualmente si sta allenando con la squadra nazionale della Germania.

Dall’inizio del prossimo anno tornerà, sotto le nuove insegne, a gareggiare a livello internazionale. Nel 2023, grazie ad una speciale dispensa, ha gareggiato nel campionato italiano di serie A 1 di Ginnastica Ritmica con la squadra dell’Associazione Sportiva Udinese che, grazie anche alle sue splendide esecuzioni, ha ottenuto il secondo posto al termine della stagione regolare del campionato. Oltre ad Anastasia Simakova, lo staff tecnico diretto da Tatiana Shpilevaya era composto da Mariia Nikitchuk, Arianna Prete, Giada Lideo, Polina Nikitchuk ed ha visto la partecipazione di 44 atlete (Gold e Silver) e di 10 tecniche di svariate associazioni piemontesi e lombarde. Al termine delle varie sessioni, unanime il giudizio positivo ed entusiasta, da parte delle numerose intervenute.

“Ho partecipato, nel tempo, a molti stage – commenta una delle presenti più esperte – ma, un programma così ricco, vario e ben gestito, con una dimostratrice di assoluto livello internazionale come la Simakova devo ammettere che mi ha soddisfatto totalmente. Tatiana Shpilevaya ed il suo staff tecnico sono impareggiabili: dobbiamo veramente farLe i complimenti ed augurarci che programmino altri incontri, come questo, propedeutici alla formazione di ginnaste e tecniche ed allo sviluppo, in generale, della Ginnastica Ritmica”.

Concluso lo stage, presso il PalaCandelo prosegue il Summer Sport Camp 2023 che prevede gli allenamenti estivi delle atlete della squadra agonistica della Rhythmic School, pronte a ritornare, fin dalle prime gare del prossimo settembre, cariche e determinate a cercare di conquistare nuovi importanti successi.