Manca poco al via al 36° Rally Lana (leggi Rally Lana 106 iscritti, il programma) e a scaldare i motori non sono solo le auto pronte a scendere in strada ma anche i tifosi. Tra questi anche il Caramellino Fan Club, pronto a tifare per Ivan, in assenza di Marina che è in dolce attesa. E per restare in tema, il futuro papà è Andrea Crugnola, campione italiano rally.