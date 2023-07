CIPESS: Pichetto, soddisfazione per 20 milioni a promozione sviluppo sostenibile

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nella seduta di oggi, ha programmato fondi per circa 20 milioni di euro complessivi che andranno a vantaggio di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile. Soddisfazione per il risultato è stata espressa dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. “Proprio nei giorni in cui alle Nazioni Unite a New York si tiene l’annuale Forum di alto livello per lo sviluppo sostenibile a cui ha partecipato anche il nostro Ministero – ha detto il Ministro – questo è un passo che dimostra la coerenza italiana”.

Diversi gli interventi volti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini su uno sviluppo sostenibile autenticamente a misura d’uomo e ambiente. Si va dalla valorizzazione e coinvolgimento del ruolo dei territori per una maggiore coerenza delle politiche, al finanziamento di progetti di ricerca. Per riuscirci, si punta al coinvolgimento delle università e del mondo della cultura, delle Regioni e delle città, promuovendo forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti dedicati.