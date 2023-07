Il comitato Alpàa ringrazia la Regione Piemonte per il sostegno alla manifestazione, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Dopo i contatti e le rassicurazioni ricevute, oggi è arrivata dalla Regione Piemonte la comunicazione ufficiale dell’assegnazione di un contributo di € 100.000 per l’organizzazione della 47°edizione dell’Alpàa, nel ventennale del riconoscimento del Sacro Monte quale sito UNESCO. Desideriamo ringraziare il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’Assessore alla Cultura Vittoria Poggio e il consigliere di territorio Angelo Dago per aver accolto la nostra richiesta di sostenere la manifestazione con un aiuto economico mai garantito prima: il riconoscimento tangibile della sua rilevanza a livello regionale per noi è un segno importante, che ci da la forza e il coraggio di continuare in questa “avventura”!