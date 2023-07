I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 21, 22 e 23 luglio

Venerdì 21

- Verrone, Verrone sotto le stelle, Festa patronale di San Lorenzo

- Viverone, festa del paese, palio dei rioni dalle 19 al Polivalente

- Netro, Festa della birra, dalle 8 in tavola con la specialità della serata ALETTE PICCANTI e dalle 22 tutti pronti per ballare e divertirci in compagnia dello Zoo di 105.

- Borriana, Borriana in festa in piazza Don Guido Gariazzo

- Cossato, Agrisound Palaspolina, music festival

- Biella a Gli Orsi, dalle ore 20 arriva il comico cabarettista Beppe Braida

- Sagliano, Feste di Luglio, gara podistica

- Pollone, conferenza in biblioteca alle 18,15 Symbolum, lo studio dei simboli come conoscenza di sé

- Rally Lana, verifiche, partenza, il programma

- Piatto, Nuovo appuntamento Jazz dalle ore 20:00 "Al Fuori Campo" di Piatto (BI) , serata Jazz

- Camandona, Festa di Sant'Anna

- Lessona, Lessona Summer Festival, ORE 15,30 – LESSONA BABY PARK, ORE 21.00 AREA EVENTI Siete pronti ad incontrare BumbleBee? alle 22 Cristina D'Avena.

- Vallemosso, spettacolo Teatrando dalle 20.30 al Parco Reda

- Biella si cercano comparse a Biella, casting al Chiostro San Sebastiano

Sabato 22

- Verrone, Verrone sotto le stelle, Festa patronale di San Lorenzo

- Cavaglià, Quarto appuntamento con Luglio in Villa

- Biella, Summer School sull'Economia Civile: "La forza di dire noi” al campus Città Studi di Biella

- Biella, Alpini biellesi, S. Messa al lago del Mucrone alle 11,30 in suffragio di tutti gli andati avanti,

- Viverone, festa del paese, caccia al tesoro dalle 18,30

- Lessona, Lessona Summer Festival dalle 21 all'area eventi, 27° Ratataplan, festival internazionale di Musica, Arte e Teatro di Strada. Spettacoli itineranti, alle 21 Dekru in Anime Leggere, Ore 21,30 – c/o zona Banca Sella, via per Masserano Mundo Corsini in “Crazy Mozart”, Ore 22,15 – Piazza Sella Piccolo Nuovo Teatro in “Zoe’ – Il Principio della Vita” , ORE 23,00 – ITINERANTE c/o via per Masserano Afuma in “ETSUMON”, ORE 23,15 – area eventi Teatro Due Mondi in “Rossini Flambe'”

- Netro, Festa della birra, in tavola ci sarà la bagna cauda dalle 20 e poi tutti a ballare con Discoinferno dalle 22.

- Borriana, Borriana in festa in piazza Don Guido Gariazzo

- Cossato, Agrisound Palaspolina, music festival

- Sagliano, Feste di Luglio, cena a musica

- Rally Lana, verifiche, partenza, programma

- Ternengo, festa patronale

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 14 il quarto incontro dedicato al Forest Art, un nuovo modo di vivere la natura e l'espressione di se, ideato da Lavinia Bozzalla Bondio, guida escursionistica di OverAlp.

- Oropa, dalle 15 visita al giardino botanico

- Oropa, dalle visite ai laboratori

- Vallemosso, spettacolo Teatrando, dalle 20.30 al Parco Reda

- Biella si cercano comparse a Biella, casting al Chiostro San Sebastiano

Domenica 23

- Verrone, Verrone sotto le stelle, Festa patronale di San Lorenzo

- Biella, Alpini salita al Pian della Ceva e Monte Camino, con possibilità di pernottamento, (massimo 12 posti su prenotazione) al Rifugio Rosazza.

- Viverone, festa del paese, concerto in piazza al parco comunale dalle 17 della Filarmonica Viveronese

- Netro, Festa della birra, ancora buoni piatti e buona musica: dalle 20 in tavola lumache alla parigina e cozze alla tarantina e poi dalle 22 Sonia De Castelli

- Cossato, Agrisound Palaspolina, music festival

- Rosazza, Polenta al parco e salita alla torre

- Oropa, dalle visite ai laboratori

- Lessona, Lessona Summer Festival, ORE 21,30 – Parco delle Cicogne (adiacente l’Area Eventi) 𝐍𝐎𝐌𝐀𝐃𝐈 𝐬𝐞𝐬𝐬𝐚𝐧𝐭𝐚 𝐋𝐢𝐯𝐞 𝐓𝐨𝐮𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑, inizio 21,30

- Biella, dalle 16,30 alla Cittadellarte-Fondazione Pistoletto di Biella, Musica e arte contemporanea si incontrano. Dalle 15,30 visita giudata.

- Salussola, Apertura Museo dell'Oro e della Pietra di Salussola

- Zubiena, gara podistica il Giro dei tre guadi.

- Miagliano, alle ore 16, con partenza dal Lanificio Botto, in occasione dell’apertura della Rete Museale Biellese, avrà luogo Oggi le gnomiche.

- Trivero, la Pro Loco di Trivero festeggia il suo 50° compleanno

