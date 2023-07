Dal Nord/Ovest: detenzione di Marijuana e spaccio in casa, denunciato un 45enne

La Polizia di Stato di Vercelli, nel corso di mirati servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei reati di spaccio di sostanza stupefacente svoltisi null’ultima settimana, ha deferito alla Procura della Repubblica, in collaborazione con la Squadra Mobile di Novara, un quarantacinquenne italiano residente in un piccolo centro del novarese su cui gravano fondati sospetti di reità in quanto colto in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di circa 80 grammi.

I poliziotti hanno attenzionato l’abitazione dell’uomo divenuta un continuo viavai di clienti i quali, dopo aver contattato il venditore con modalità che sono adesso al vaglio degli inquirenti, vi si recavano ottenendo così le dosi già preordinate, limitando al massimo i tempi necessari allo scambio illecito. Pochi giorni dopo, nell’ambito di analogo servizio svolto nel comune di Tronzano, è stato notato a bordo del proprio veicolo un cittadino marocchino che ha insospettito gli operatori, i quali hanno deciso di fermarlo ed identificarlo.

Ai primi cenni di nervosismo, gli agenti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, estesa successivamente anche al di lui domicilio, trovandolo in possesso di oltre 80 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, oltre a materiale atto alla pesatura ed al confezionamento. Al termine degli atti di rito l’uomo, gravato da numerosi precedenti, è stato deferito alla competente A.G. È altresì doveroso rilevare che gli odierni indagati sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e che la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo l’emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato in ossequio al principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.