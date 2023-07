Dal Nord Ovest: Soccorso Alpino in aiuto di un escursionista minorenne

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti questa mattina nel comune di Pragelato (To) per soccorrere un'escursionista minorenne con una sospetta distorsione a un ginocchio. L'allarme è giunto presso la centrale operativa del 118 intorno alle 4 del mattino ed è stato lanciato da uno degli accompagnatori di una colonia estiva che aveva organizzato un'escursione con i ragazzi al Monte Albergian. Il punto dell'incidente è stato localizzato dal tecnico del Soccorso Alpino grazie all'Sms locator a una quota di 2300 metri circa, in prossimità della Cote de la Saunie, lungo il percorso di salita alla cima della montagna. Sul posto sono state inviate le squadre a terra del Soccorso Alpino che sono salite con un mezzo fuoristrada fino alla località Pradamont a una quota di circa 2000 metri e hanno proseguito a piedi. La giovane è stata raggiunta e stabilizzata dai tecnici prima di essere caricata sulla barella per il trasporto a valle, sempre a piedi. Nel frattempo, la Centrale operativa ha attivato un'autoambulanza su mezzo 4x4 di stanza a Sestriere che è riuscita a salire fino a Pradamont. Intorno alle 7, i tecnici hanno consegnato l'infortunata all'ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale.