Raffica di incidenti ieri in provincia, coinvolte auto e anche un monopattino, interventi di Carabinieri, Stradale e Polizia Locale

Raffica di incidenti ieri giovedì 20 luglio in provincia a Biella, Cerrione, Cossato e a Valle Mosso che hanno visto coinvolte auto ma anche un monopattino.

Alle 9,20 si è verificato a Biella un incidente tra un'auto e un monopattino in via Rosselli, sul posto è intervenuta la Polizia Locale.

Altro incidente stradale a Cerrione, questa volta alle 11,10 lungo la provinciale. In questo caso i veicoli coinvolti erano due e fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito. Dei rilievi si è occupata la Stradale.

Alle 16,30 si è invece verificato uno scontro tra due auto a Valle Mosso. I Carabinieri sono intervenuti per la viabilità ed è arrivato sul posto anche il 118 in quanto si è trattato di un sinistro con feriti. La Polizia Locale di Valdilana si è invece occupata dei rilievi.

A Cossato è invece intervenuta la Polizia Locale per un incidente dove le parti non trovavano un accordo. Il fatto è successo alle 17,50 in piazza Piave.