Omesso aggiornamento del corso obbligatorio per gli operatori nel settore alimenti e bevande, multato bar di Gaglianico

A seguito di attività di controllo, finalizzata alla prevenzione ed al contrasto degli illeciti amministrativi in materia di somministrazione di alimenti e bevande, gli operatori della “Squadra Amministrativa” della locale Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno contestato in data odierna al titolare di un bar di Gaglianico una violazione amministrativa, in quanto il preposto in possesso dei requisiti professionali è risultato sprovvisto dell’attestato concernente il corso obbligatorio di aggiornamento per gli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso di formazione obbligatoria, previsto dall’art. 5 comma 3 Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., ha lo scopo di riqualificare e innalzare il livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.