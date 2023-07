Evade dai domiciliari: arrestato per evasione 51enne di Miagliano

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari a Miagliano dove risiede, mentre si trovava a Biella fuori da un centro commerciale e arrecava disturbo. Per questo un uomo di Miagliano è stato tratto in arresto.

I fatti risalgono a ieri, giovedì 20 luglio: intorno alle 19 è arrivata al 112 una chiamata per un uomo già noto alle forze dell'ordine che arrecava disturbo in una galleria di un centro commerciale a Biella. Al loro arrivo, i Carabinieri non hanno più trovato la persona in questione, che è invece stata rintracciata dagli stessi a Miagliano dove risiede, e dove avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari nell'ora in cui era stata segnalata la sua presenza a Biella. Il 51enne di Migliano aveva infatti un permesso di uscire limitato dalle 18 alle 18,30.

L'uomo è quindi stato arrestato per evasione ed è in attesa del rito per direttissima.