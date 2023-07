Cordoglio a Chiavazza per la morte di Raffaele Cavallari

Profondo cordoglio in città, e in particolare nella comunità di Chiavazza, per la scomparsa di Raffaele Cavallari, falegname molto conosciuto e apprezzato per il suo mestiere.

Raffaele, morto all'età di 78 anni, lascia nel dolore la moglie Alice e il figlio Simone e i parenti tutti.

L'uomo era molto conosciuto nel quartiere di Biella, a Chiavazza, dove aveva iniziato la sua attività con il fratello Ermenegildo e dove ha lavorato per oltre 40 anni, fino alla pensione. L'amore per il suo lavoro era però conosciuto anche nel circondario, nella Valle Cervo, a Piedicavallo, e la sua passione era talmente forte che aveva portato anche il figlio Simone a seguire la sua strada. Simone ora ha un laboratorio a Gaglianico, ed è conosciuto per lavori importanti come per aver realizzato l'altare delle chiesa di Bioglio.

Il rosario in ricordo di Raffaele sarà celebrato nella serata di oggi alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Gaglianico, dove si trovano anche due banchi che Raffaele ha realizzato, mentre il funerale domani sempre nella stessa chiesa parrocchiale alle 10.