Il Prefetto D'Agostino in visita agli uffici Cordar Biella

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 luglio, il C.d.A. e la Dirigenza di Cordar Biella hanno accolto, presso la sede di Piazza Martiri, il Prefetto della Provincia di Biella dott.ssa Silvana D'Agostino.

L'incontro ha costituito l'occasione per una visita agli uffici del Gestore e per una condivisione programmatica volta al coordinamento operativo sul territorio, in ottica di organizzazione del servizio idrico ed in considerazione dei recenti eventi meteorologici quali la perdurante siccità interrotta da precipitazioni violente che hanno coinvolto le istituzioni in un lavoro di emergenza.

Il Presidente Martinazzo ha rivolto alla dottoressa D’Agostino un ringraziamento particolare per la presenza e l’azione sempre garantita, mirata al coinvolgimento continuo e trasversale di tutti i soggetti locali che operano nel contesto ambientale, assicurando il proseguimento gestionale.