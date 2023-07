Ford Nuova Assauto trionfa con il President's Award per l'Eccellenza nella Customer Care a livello europeo

Una vittoria speciale per Ford Nuova Assauto, che si è aggiudicata il rinomato President’s Award, un prestigioso riconoscimento riservato alle migliori FordPartner a livello europeo. Questa prestigiosa onorificenza celebra l’eccellenza raggiunta nella Customer Care, dimostrando il costante impegno della nostra concessionaria nel trattare i clienti come parte integrante della famiglia Ford. L’ambita vittoria è stata ottenuta grazie alla dedizione e all’impegno del team di Ford Nuova Assauto, che ha lavorato instancabilmente per raggiungere risultati eccezionali in tutte le aree di business. Durante l’anno 2022, la concessionaria si è distinta per le più alte performance nella Customer Experience in area Sales e Service, risultati di vendita Vetture e Veicoli Commerciali, prodotti FordCredit e Service Retention.

“Questo riconoscimento è un orgoglio per tutta la nostra squadra e sottolinea il nostro costante impegno nel fornire un servizio di altissima qualità ai nostri clienti”, ha dichiarato Michele Pavan, Sales Manager. “La soddisfazione dei nostri clienti è sempre stata la nostra massima priorità, e il President’s Award rappresenta una testimonianza della fiducia e dell’apprezzamento che i nostri clienti hanno riposto in noi.” La vittoria del President’s Award arriva in un momento cruciale per Ford Nuova Assauto, che da luglio ha ufficialmente esteso la sua attività nella splendida cornice della Valle d’Aosta. Questo nuovo capitolo segna un’importante espansione per la concessionaria, che è entusiasta di portare il proprio know-how nel settore automobilistico anche nella regione alpina.

“Con l’apertura della nostra sede in Valle d’Aosta, vogliamo essere più vicini che mai ai nostri clienti, offrendo loro un servizio personalizzato e una gamma completa di soluzioni automobilistiche”, ha aggiunto Michele Pavan. “Siamo grati per l’accoglienza calorosa che ci ha riservato la comunità della Valle d’Aosta e siamo determinati a diventare un punto di riferimento per l’acquisto, l’assistenza e il supporto delle vetture Ford in questa meravigliosa regione.” Ford Nuova Assauto continuerà a impegnarsi per garantire un’esperienza straordinaria ai propri clienti, offrendo servizi di prim’ordine e mantenendo sempre l’obiettivo di promuovere una Brand Reputation positiva per Ford. Scopri come Nuova Assauto può essere il tuo miglior partner di mobilità sul loro sito internet www.nuovaassauto.com