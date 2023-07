ALCASE Italia scrive alla commissione al Senato

Stim.ma Senatrice Murelli,

come membro della 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) le chiedo, in riferimento all’articolo apparso il 19 luglio 2023 su Panorama Sanità (https://www.panoramasanita.it/2023/07/19/all-can-italia-ha-acceso-i-riflettori-sul-ruolo-decisivo-degli-screening-nella-lotta-ai-tumori/), come è stato possibile coinvolgere - in ogni tipo di tavolo / lavoro/ incontro / conferenza stampa - associazioni ed enti che nulla hanno a che fare con il tumore polmonare, quando il tema é l'introduzione di nuovi programmi di screening oncologici in Italia.

Dall’articolo si desume la partecipazione di:

- All.Can (che vede tra i suoi membri molte case farmaceutiche, la partecipazione delle quali potrebbe persino essere di freno a progetti di prevenzione, che, per loro natura, tenderebbero a ridurre anziché aumentare il consumo di farmaci);

- Fondazione PRO ETS, una pro loco italiana la cui mission è la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico (una mission assolutamente importante, ma non pertinente all’argomento);

- FAVO -Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (che raccoglie tutte le associazioni di ogni tipo di neoplasia e non è mai stata particolarmente interessata alle problematiche del cancro polmonare);

- Europa Donna, associazione di pazienti del cancro alla mammella, neoplasia che ha già il proprio programma di screening da oltre 40 anni.

È palese il fatto che questi Enti non siano stati scelti per una particolare competenza sul carcinoma polmonare, il cui screening è divenuto un’emergenza attuativa, considerato che la IASLC ("Associazione Internazionale per lo Studio del Cancro del Polmone) aveva già dichiarato, nell'ormai lontano 2018: “… ora è giunto il momento, per i leader internazionali, i governi, i sistemi sanitari e gli altri attori interessati, di implementare programmi globali di screening del cancro del polmone, come avviene per il cancro al seno (mammografia) e per il cancro del colon (colonscopia), salvando così la vita di innumerevoli individui. ” (https://www.alcase.eu/news/iaslc_screening_statement/)

Ci terrei comunque, per etica e trasparenza, a conoscere i criteri utilizzati per selezionare gli interlocutori citati e non la nostra associazione che dal 1998 si occupa di Advocacy, Support ed Education per tutta la comunità ed in particolare di uomini e donne affetti da neoplasia polmonare.

Relativamente allo screening, ALCASE Italia se ne occupa da anni, esattamente da quando si è concluso lo studio del National Lung Screening Trial, che ha validato con oltre 50.000 arruolati , la TC a basse dosi di radiazioni, quale strumento per eccellenza di prevenzione secondaria per il polmone.

Qui, per sua conoscenza, lo storico del nostro impegno a favore dello screening, che precede di anni la *Raccomandazione sugli screening oncologici adottata dal Consiglio dell’Unione Europea*:

Per completezza di informazione , ALCASE Italia ha aperto una petizione per lo screening polmonare

https://www.change.org/p/ministero-della-salute-screening-gratuito-per-il-cancro-al-polmone (che ha già raccolto oltre 20.000 firme, fra cartacee e online) e una pagina social, interamente dedicata all’argomento https://www.facebook.com/screening.cancropolmone

In attesa di chiarimenti sui criteri scelti e di un auspicato coinvolgimento futuro su tematiche legate al cancro del polmone, le porgo distinti saluti.