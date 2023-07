Tra il 24 luglio e l'11 agosto, diverse vie di Benna saranno oggetto di lavori di asfaltatura e di interventi di messa in sicurezza della viabilità.

Le Vie interessate sono: Via Nazario Sauro, Via Re Umberto, Via Fontana Fredda, Via Oberdan, Via Roma, Via Gianasso, Strada Antica per Benna, Via Dante, Via Matteotti intersezione con Via Bosone, Viale delle Viare Lunghe.