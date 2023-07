Vincenzo Ippolito alla Chiavazzese ‘75

La Chiavazzese ‘75 annuncia ufficialmente che Vincenzo Ippolito, classe 2002, è un nuovo giocatore blucremisi a disposizione del tecnico Ariezzo per la stagione sportiva 2023/2024.

Il neo calciatore chiavazzese è un attaccante puro dotato di un’importante stazza corporea e grande fiuto del gol, che lo portano ad essere un bomber prolifico ed unico data la sua giovane età. Abile nel dialogo con i compagni di reparto e ottimo rapinatore d’area, Ippolito è riuscito nel corso della sua carriera a risultare sempre un grande terminale offensivo su cui fare affidamento.

Nato e cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’A.S Biellese, nell’arco di due stagioni ha messo a referto la bellezza di 45 gol dimostrando di essere un vero attaccante di razza. Nell’estate 2018 è il Borgosesia ad aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo e, per non smentirsi, riesce ad infilare il pallone nella porta avversaria per ben 35 volte. Vincenzo Ippolito fa registrare così 80 gol tra Allievi e Juniores regionali. Nella stagione 2020/2021 fa ritorno in terra laniera, sponda Fulgor Ronco Valdengo, militando in Eccellenza per poi trasferirsi all’Alicese Orizzonti nella medesima categoria. Il salto tra i “grandi” è importante, ma il nostro bomber è protagonista comunque di 4 timbri messi a referto con solo 19 anni. Nell’annata trascorsa l’abbiamo visto nuovamente con la maglia rosso-blu del Fulgor Ronco Valdengo di Promozione ed ora, per lui, incomincia la sua nuova avventura con un’altra maglia rosso-blu: quella della Chiavazzese. Siamo certi che il bomber Ippolito possa togliersi grandi soddisfazioni con la nostra casacca e noi siamo pronti ad ammirare le sue gesta da vero leader d’attacco.