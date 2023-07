TeamVolley, Lanzarotti nel ruolo di banda

Altro colpo per il TeamVolley, che nel ruolo di banda ha scelto di puntare su Irene LANZAROTTI. Nata a Milano e classe 2002, cresce (anche sportivamente) a Pavia, dove muove i primi passi sottorete al Certosa Volley già a 8 anni. Dalle giovanili fino alla Serie B2, per poi fare il grande salto di categoria a Lecco. Con la Pallavolo Picco, Irene festeggia addirittura una promozione in Serie A2. Nell’ultimo campionato, il nuovo acquisto biancoblu ha giocato a Garlasco in B1, insieme alla palleggiatrice Marta Caimi, che ritroverà a Lessona.

«Quando coach Fabrizio Preziosa mi ha telefonato e mi ha proposto il Team Volley ho accettato subito – dice Lanzarotti -. Sia per quelli che sono stati presentati come gli obiettivi della stagione, sia per l’entusiasmo nel raccontarmi i progetti. Mi ha spiegato che tipo di squadra vuole costruire con il suo staff: sono stata super-contenta e convintissima fin da subito, perché mi sono sentita emozionata. Ho grandi aspettative e non vedo l’ora di entrare in palestra per poter lavorare e faticare tanto, con la certezza che in questo modo riusciremo a raggiungere nuovi traguardi. Sia di squadra che personali, perché non vedo l’ora di dare una mano in campo alle mie compagne».

Così la presenta il direttore sportivo del TeamVolley, Marco Motto: «Irene è una giocatrice dalle ottime doti, che ci piace molto e riteniamo sia il tassello ideale per completare la nostra batteria di attaccanti di palla alta. Ha militato nelle ultime due stagioni in Serie B1 e ha accettato molto volentieri la nostra proposta di rimettersi in gioco al TeamVolley. Siamo certi che darà un grosso contributo alla nostra stagione. Con Irene ci siamo capiti immediatamente, non c’è stata nessuna difficoltà ad accordarci. Siamo contenti che sia venuta a Lessona, perché crediamo molto nell’apporto che potrà dare alla squadra durante la stagione di B2».