Lorenzo Maggio alla FC Vigliano

La società FC Vigliano annuncia un nuovo colpo in attacco: alla corte di Matteo Isabelli arriva ufficialmente Lorenzo Maggio, classe ’98, jolly della trequarti con spiccate doti offensive. Nasce come esterno d’attacco ma all’occorrenza sa rivestire i ruoli di seconda punta e trequartista. Cresciuto nelle giovanili della Biellese, Maggio lega il suo nome ai colori del Gattinara per diversi anni eccezion fatta per una breve parentesi alla Valle Cervo Andorno, nel 2020, dove resta meno di sei mesi prima del suo ritorno al Gattinara.

“A Vigliano ritrovo l’allenatore che mi aveva seguito alla Biellese, sono davvero contento di confrontarmi ancora con lui – spiega – Conosco il Vigliano, avendoci giocato da avversario e sono contento di sposare la causa giallorossa. Avevo voglia di rimettermi in gioco e qui, con l’aiuto di tutti, si potrà dimostrare sul campo il proprio valore. Gli obiettivi sono essenzialmente due: lavorare tutti al meglio e non porsi alcun limite. Vedremo a maggio dove saremo ma nutro sensazioni molto positive”.

Dalla società giallorossa l’augurio di una buona stagione: “Un caloroso benvenuto a Lorenzo Maggio, giunto nella grande famiglia del Vigliano”.