FC Vigliano, arriva Nata Calise

“Sono bastate due chiacchiere col mister per dire di sì al Vigliano – dichiara – Ritorno dopo 10 anni ma le motivazioni sono come allora. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dell’allenatore e di tutto il gruppo che sta nascendo. Un mix di giovani e giocatori d’esperienza che porterà solo del bene al Vigliano. Qui, ci sono tutte le premesse per rilanciarsi alla grande. L’obiettivo? Aiutare i compagni, lavorare sodo e toglierci diverse soddisfazioni. I conti li faremo alla fine”.