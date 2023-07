Rally Lana, massime sanzioni per 11 conduttori sorpresi nelle ricognizioni abusive

Nessuno sconto per chi viene sorpreso in ricognizioni non autorizzate. È questo il risultato della vicenda che ha visto coinvolti nelle ultime ore 11 conduttori iscritti al Rally Lana, gara valevole come quarto round del Campionato Italiano Rally Asfalto.

Agli interessati è stata impartita la massima sanzione dalla Direzione di Gara, in accordo con ACI Sport e secondo quanto dettato dalla Federazione nel Regolamento Sportivo Nazionale e nelle Norme Generali per il Settore Rally (art. 15.5.3.). S’inaspriscono quindi le pene per questo tipo di comportamenti antisportivi.

Nella giornata di ieri, mercoledì 19 luglio, la Direzione Gara del Rally Lana aveva ricevuto diverse segnalazioni da parte della Guardia di Finanza, del gruppo appartenente alla sezione di Biella.

Nelle comunicazioni sono stati indicati una serie di concorrenti, regolarmente iscritti al rally, identificati nella giornata precedente attraverso una postazione di controllo mentre svolgevano ricognizioni non autorizzate lungo il percorso del rally, su parte della PS1 “Città di Biella”.

Di conseguenza, i concorrenti indicati nelle segnalazioni non ammessi al Rally Lana e a ciascuno di loro è stata comminata un’ammenda di 5.000 €. Le notifiche sono riportate all'interno dell'Albo di Gara del Rally Lana.