Le squadre Biella Corse al 36° Rally Lana

E’ un vero e proprio squadrone quello che Biella Corse schiera nella gara di casa, ovvero la trentaseiesima edizione del Rally Lana, che si corre a Biella questo fine settimana. In gara ci saranno infatti tredici equipaggi più cinque navigatori al fianco di piloti di altra scuderia.

Gli equipaggi

I primi “Biella Corse” a prendere il via saranno i quattro equipaggi in gara con le R5, tutte Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5). Con il numero 11 partiranno Massimo Marasso e Luca Pieri, due posizioni più dietro, cioè con il numero 14 (visto che nelle gare il 13 salta sempre) entreranno invece in gara Alessandro Negri e Ratnayake Harshana. Sarà quindi la volta di Jordan Corinaldesi e Aldo Gentile, in gara con il numero 18 e quindi di Pierangelo Tasinato e Luca Ferraris, che nell’ordine di partenza hanno il numero 24.

Cambio di categoria ed ecco, con il numero 29, Davide Negri e Roberto Coppa, che gareggeranno con la Citroen DS3 (gruppo RC2N, classe N5) con cui stanno disputando il Campionato Italiano N5.

A seguire, con il 34 entreranno in gara Davide Deandreis ed Enrico Gatto, nuovamente in gara insieme con una Renault Clio Super 1600 (gruppo RC3N, classe S1600); mentre con il 52, partiranno Luca Milli e Paolo Ferraris al via con una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally 4).

Con il 55 toccherà poi ad Alberto Secco, che sarà in gara con il navigatore Mattia Nicastri su di una Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7); mentre con il numero 83 partiranno Piero Magnani ed Edoardo Bertella, su di una Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5).

A quel punto, con il numero 92, tornerà sul campo di gara (dopo ben diciotto anni!) il Presidente della Scuderia Biella Corse, Alby Negri, che avrà al suo fianco la navigatrice Ornella Blanco Malerba sulla Renault Twingo Sport (gruppo RC5N, classe Rally 5/R1).

“Dopo tanti anni ho deciso di “togliermi la voglia” anch’io … anche perché il tempo passa (anzi, per uno di 56 anni, come me, vola!). Per cui ho rifatto la licenza e … ora vediamo cosa succede: mi sembra come se non avessi mai corso, di dover ricominciare tutto da zero!”

Dopo Negri-Blanco, con le insegne Biella Corse e il numero 105 partiranno Alessandro Quaglio e Andrea Angioni, in gara con una Peugeot 106 XSI (gruppo RC5N, classe A5); quindi, con il 115, Giuseppe Licari e Andrea Licari, padre e figlia, alla guida di una Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2); e infine, con il numero 127, entreranno in gara Andrea Bellon e Barbara Albertone, figlio e madre, in gara con una Peugeot 106 Rally (gruppo RC6N, classe N1).

I navigatori

Non è finita qui: al 36° Rally della Lana saranno in gara anche cinque navigatori al fianco di piloti di altra scuderia. Sono Enrico Friaglia, che navigherà Primino Clerico sulla Mini Cooper S (gruppo RC4N, classe RSTB 1.6) numero 57; Alessandro Rappoldi che sarà al fianco del pilota Giorgio Costa Salute sulla Renault Clio RS Line (gruppo RC5N, classe Rally 5) numero 85; Veronica Gaioni, che affiancherà Roberto Filisetti sulla Citroen Saxo (gruppo RC4N, classe A6) numero 97; Ilvo Rosso, che sarà con Giacomo Gianluca Bizzini sulla Citroen Saxo VTS (gruppo RC5N, classe N2) numero 113; e infine Moris Longo, che navigherà Luca Bidese sulla Peugeot 106 S16 (gruppo RC5N, classe N2) numero 114.

La gara

La trentaseiesima edizione del Rally Lana, quest’anno valida per il Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) partirà dalla Piazza del Duomo di Biella alle 21 di venerdì 21 luglio. In programma, il primo giorno, una sola lunga prova, in notturna, la “Città di Biella” (di 23,55 chilometri). Poi il rientro a Biella e l’ingresso nel riordino di piazza Martiri della Libertà. Il giorno dopo i concorrenti affronteranno altre sei prove, ricavate da due passaggi sui tracciati “Bielmonte” (di 10,65 chilometri), “Ailoche” (di 11,50 chilometri) e “Curino” (di 13,5 chilometri). A seguire l’arrivo in Piazza Duomo, a partire dalle 17,00. In totale i concorrenti percorreranno 300,20 chilometri, di cui 94,15 di prova speciale.

(Si tratta del Comunicato Stampa Biella Corse diffuso ieri PRIMA delle decisioni della Direzione di Gara sull'esclusione degli equipaggi Licari-Licari e secco-Nicastri)