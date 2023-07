Cresce la febbre per il 36° Rally della Lana

Cresce la febbre per 36° Rally della Lana - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Le prove sono le stesse dell'anno scorso, ma la corsa 2023 sarà più difficile con un parco partenti di tutto rispetto”.

Questo, in estrema sintesi, il pensiero di Corrado Pinzano, pilota biellese vincitore dell'edizione 2022, alla vigilia del 36° Rally del Lana.

Oggi, giovedì 20 luglio, alla Concessionaria Selecar di Gaglianico, la conferenza stampa di presentazione di questa corsa che appassiona da 50 anni Biellesi e non.

Come Beppe Zagami, Siciliano, organizzatore della corsa insieme allo stesso Corrado Pinzano, il Presidente ACI Biella Andrea Gibello, il Sindaco di Biella Claudio Corradino, ed il Consigliere Regionale Michele Mosca, che sono intervenuti durante la conferenza per esprimere il proprio entusiasmo per il Rally della Lana.

Ecco le parole di Corrado Pinzano e del suo nuovo navigatore Mauro Turati

Ed ecco come presentano la gara Beppe Zagami, Andrea Gibello e Michele Mosca