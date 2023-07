Al Rally Lana Pierangelo Tasinato, il Pilota del Cuore che vive di passione

Ciò che più amiamo riempie la nostra vita. Non è solo l’esistere a bastarci, ma sono i legami, i nostri scopi, le aspettative per il futuro a colmare di significato le giornate, gli anni, a volte, anche soltanto gli attimi. È quello che ci vuole raccontare con un video e testimoniare una volta in più il pilota di rally Pierangelo Tasinato che per il terzo anno ha scelto di gareggiare a fianco della Cardiologia di Biella, supportando l’Associazione Amici dell’Ospedale.

Un’esperienza di vita, come tante, si trasforma in una motivazione che diventa un progetto di raccolta fondi “Una mano sul cuore - Cardiologia di Biella 2023”, il cui logo è protagonista sul cofano dell’auto che venerdì sera al trentaseiesimo Rally Lana debutterà con la nuova livrea.

La campagna lanciata la scorsa estate per una nuova Unità di Monitoraggio per l’Emodinamica (Poligrafo Multiparametrico) dal valore di 30.000 euro è la sfida aperta per cui Pierangelo Tasinato correrà nel Rally della Lana di venerdì 21 e sabato 22 luglio prossimi fino al traguardo.

Stasera, giovedì 20 luglio, Pierangelo Tasinato ha organizzato un aperitivo solidale per la presentazione dell’auto, a sostegno del progetto. Al Garden dei Giardini Zumaglini a Biella dalle 20 alle 22.

Il Presidente degli Amici dell’Ospedale di Biella, Leo Galligani ha spiegato con queste parole il valore del progetto: “Questo è un momento eccezionale per il progresso tecnologico della Cardiologia, perché continua ad alzare l’asticella delle possibilità di intervento per il recupero delle condizioni di salute. Questo palcoscenico ne conosce come pochi altri la somiglianza. È necessaria una buona macchina per i piloti come in Cardiologia. I piloti buoni li abbiamo. Date loro la macchina più competitiva vinceremo la gara più bella della vita!”.

Spiega Andrea Rognoni, Direttore della Struttura Complessa Cardiologia-UTIC: «Il poligrafo multiparametrico, grazie alle sue caratteriste tecniche specifiche, consente lo studio di determinate patologie quali valvulopatie aortiche e mitraliche. In Ospedale abbiamo infatti avviato un sistema di screening di alcune di queste, la stenosi aortica e l’insufficienza mitralica, per le quali lo strumento garantisce un referto rapido e preciso rispetto ai parametri indicati dalle linee guida internazionali per la correzione della patologia. Nello stesso periodo è iniziata anche l’attività di trattamento percutaneo della stenosi aortica».

«L’incremento del numero di procedure di cardiologia interventistica ha reso necessario l’utilizzo di strumenti e l’avvio di metodologie che aumentano la complessità di trattamento dei pazienti – aggiunge Rognoni – Per questo motivo l’acquisto di un’unità di monitoraggio per la sala di Emodinamica permetterebbe un’implementazione delle nostre procedure, per effettuarle in maniera più snella e rapida».

L’integrazione di dispositivi tecnologici all’avanguardia sta supportando la crescita dell’attività cardiologica biellese. Nel 2022 presso la Cardiologia dell’Ospedale di Biella sono stati eseguite 701 Angioplastiche (di cui 15 procedure con assistenza ventricolare), 1.253 Coronarografie Diagnostiche, 12 chiusure dell’auricola sinistra, 32 Ablazioni di Fibrillazione Atriale, 178 impianti di Pacemaker, 67 Defibrillatori interni. Nel 2023 in aggiunta è stato inoltre avviato il trattamento interventistico dell’’ipertensione arteriosa resistente. «Di fronte a questo trend di volumi di attività, che si conferma anche nel primo semestre di quest’anno, i device ci permettono di aumentare la complessità delle procedure e, di conseguenza, di offrire un servizio assistenziale migliore alla cittadinanza biellese», ha così aggiunto Andrea Rognoni.

Pierangelo Tasinato si è rivolto ai cittadini con un appello in cui invita tutti a seguirlo e a tifare per il reparto di Cardiologia di Biella e arrivare insieme al traguardo: “Il contributo di chi potrà partecipare all’aperitivo e al Rally Lana può fare la differenza, come l’ha fatta per me, poter trovare a Biella una risposta qualificata al mio problema di salute. Solo così sono tornato ad allenarmi e a gareggiare, che è la passione della mia vita. Invito tutti a sostenere il progetto, perché è un gesto per prendersi cura della propria e di quella degli altri”.

Il link al video di Tasinato Pilota

Wetransfer con il video da scaricare: https://we.tl/t-MY0BtxRFCp

COME DONARE

- Cliccando sul seguente link: https://www.gofundme.com/f/dona-per-il-cuore-con-il-cuore

- Inquadrando il QR Code:

Con la causale "Cardiologia di Biella 2023” è possibile donare anche all’Associazione Amici dell’Ospedale di Biella

Codice Fiscale: 90063120027

IBAN Banca di Asti:

IT16B0608522300000001000314

IBAN Banca Sella:

IT56F0326844430052117928350