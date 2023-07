Lavori sul ponte della tangenziale a Biella: Frandino invita i commercianti alla mobilitazione

Il movimento "popolari in rete" è vicino ai commercianti che soffrono per i disagi causati dai lavori sul ponte della tangenziale. Enrico Frandino referente provinciale invita i commercianti ad organizzarsi per una mobilitazione , a difesa del diritto di lavorare e di richiedere adeguati strumenti di supporto agli enti preposti.

"Sono vicino a chi attraversa questo momento difficile a causa di scelte che andavano decise e concordate con i soggetti interessati. Ancora una volta si passa sopra al cittadino ! - dice Frandino- e noi siamo dalla parte del cittadino e del commerciante. Propongo di organizzare una mobilitazione per sensibilizzare le realta' proposte ad adeguati strumenti di sussidio a risarcimento dei danni causati".