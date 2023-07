158 anni della Guardia Costiera, Pichetto: "Espressione alta e autentica dei valori nazionali "

“Il lavoro di donne e uomini delle Capitanerie di Porto è un'espressione alta e autentica dei valori nazionali. L’encomiabile impegno quotidiano rivolto alla tutela del nostro prezioso mare porta la Guardia Costiera in situazioni complesse, nelle quali emergono sempre coraggio, competenza e dedizione: è il caso delle grandi questioni umanitarie connesse ai migranti, ma anche della soluzione di problematiche ambientali che si determinano nelle nostre acque, con la prevenzione, la lotta all'inquinamento e la salvaguardia dell’ambiente marino e costiero del nostro Paese. Voglio sottolineare in questo senso, con orgoglio, l'apporto reso dal Corpo delle Capitanerie di Porto, sentinella dell'ambiente marino-costiero, ma anche nobile istituzione capace di offrire un prezioso supporto tecnico-giuridico per l'azione ministeriale".

Lo afferma il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, nel giorno in cui si celebrano i 158 anni dalla nascita della Guardia Costiera.