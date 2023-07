Alessia Zuppichiatti con Stefano Mantovani, una serata tra poesie e aforismi

Abbiamo presentato il mio nuovo libro di poesie “111 Pensieri Sparsi” , il mio romanzo “Diario di una donna in rinascita”, “Torneranno le api” di Stefano Mantovani.

Il bellissimo locale Second The Apartment di Biella, grazie agli aperitivi letterari sta divenendo un nuovo luogo di incontro di scrittori, poeti, artisti musicisti, Biellesi e non, con i suoi strepitosi ambienti e arredi, oltre che i cocktail e ricchissimi Buffet, quello di ieri sera completamente vegetariano oltre che buonissimo.