A Casa Zegna arriva il teatro di Storie di Piazza

Domenica 30 luglio 2023 dalle 16:30 alle 17:30, Storie di Piazza torna a Trivero Valdilana com il suo spettacolo teatrale "MALAMORE, Ma l'amore no".



In questo recital la compagnia ricrea con suggestioni canore, culturali ed emozionali di un’epoca di grande fascino, quella dei primi anni del ‘900.



Grazie alla regia del maestro Maestro Guido Ceronetti e di Manuela Tamietti, lo spettacolo è prevalentemente musicale con narrazioni, poesie e pantomima nei pezzi recitati.



Una rappresentazione che nasce per gli artisti di strada ma che può essere portato anche sul palco o in location suggestive come quella di Casa Zegna.



E' consigliata la prenotazione:

349 7160287



Per ulteriori informazioni:

info@storiedipiazza.it.