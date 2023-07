Eni si avvicina a un accordo di acquisizione da 5 miliardi di dollari per espandere il business del gas naturale con Neptune Energy in Italia

La recente acquisizione di Neptune Energy da parte di Eni avrà sicuramente un impatto sul mercato delle materie prime e può rappresentare una preziosa lezione su come scambiare materie prime per principianti in modo che se anche tu rientri in questa categoria, potrai farti trovare pronto nel momento in cui il gruppo petrolifero italiano otterrà a titolo definitivo l’acquisizione della suddetta holding britannica inserendone il titolo sul mercato azionario. L’Eni nelle ultime settimane in tal senso ha fatto passi da gigante nelle trattative per l’acquisizione, innalzando l’offerta iniziale che da 5 è passata a 6 miliardi di dollari. La Neptune Energy è una holding fondata nell’anno 2015 e nel 2017 ha acquisito anche la francese Engie per 3,6 miliardi di euro.

L’influenza sul mercato delle materie prime con l'acquisto di Neptune Energy da parte di Eni

Negli ultimi mesi il titolo ENI, ha chiuso costantemente sotto la soglia dei 13 euro e secondo esperti del settore, il trend negativo potrebbe continuare spingendolo fino al minimo di 12,50 euro e che rappresenta il punto più basso toccato dall’ente nazionale. Fondamentale sarà dunque la tenuta dell’attuale livello, sperando poi che la tendenza rialzista si manifesti presto dopo l’acquisizione definitiva della Neptune Energy. Il superamento di questo momento finanziario poco felice per l’Eni gli permetterebbe quindi un sostanziale miglioramento del grafico che attualmente lo vede in discesa e con ottime possibilità di tornare al top ossia vicino alla soglia dei 15 euro.

L'Italia ha mostrato un forte PIL nel primo trimestre e cosa aspettarsi nel secondo?

Dopo la pubblicazione dei dati PIL del mese di maggio da parte del governo italiano, si è dedotto che c’è stato un rallentamento della crescita nonostante nel primo trimestre si era attestato su valori accettabili ossia intorno allo 0,5 % e che seppur minimo era comunque con segno positivo. La produzione è la maggiore responsabile di questa repentina inversione di tendenza, insieme all’edilizia e ai servizi che stanno tutti perdendo forza. Per tale motivo gli esperti analisti prevedono che ciò si tradurrà in un’altra netta decelerazione della crescita del PIL anche nel secondo trimestre dopo uno 0,5% sorprendentemente forte nel primo trimestre dell’anno 2023.

La crescita della domanda di petrolio, come afferma l'AIE, rallenterà bruscamente con l'avvicinarsi del picco

Un recentissimo rapporto dell'AIE (Agenzia Internazionale dell’Energia), ha reso noto che la crescita della domanda di petrolio a carattere mondiale è destinata sempre più a rallentare e con il rischio di fermarsi quasi del tutto nei prossimi anni a causa dei prezzi elevati e per le preoccupazioni legate sia alla sicurezza di ottenere gli approvvigionamenti atti a soddisfare il fabbisogno annuale che per la crisi energetica globale.

Cosa dice il rapporto dell'AIE sulla domanda di petrolio?

Nel rapporto AIE, tra le varie note riguardanti la crisi petrolifera che a carattere globale attesta la materia prima a livelli sempre più bassi, viene fatto notare anche che in base alle attuali politiche governative di diversi paesi e alle tendenze di mercato, la domanda di petrolio aumenterà del 6% circa nel periodo compreso tra il 2023 e il 2028 e raggiungendo oltre 105 milioni di barili al giorno.

Conclusione

L’acquisizione di Neptune Energy da parte dell’Eni potrebbe risultare per quest’ultimo una linfa vitale per far ritornare il titolo azionario al di sopra dell’attuale soglia che rasenta il minimo storico. La Neptune infatti nel quarto trimestre ha ottenuto utili per ogni singola azione da 0,0600 $ ben 0,80$ cioè sopra le stime degli analisti che invece non la collocavano oltre lo 0,7420$. Questa è dunque una buona notizia soprattutto per poiché con l’acquisizione di Neptune Energy, L’ Eni renderà il suo titolo borsistico più forte e con costanti margini di miglioramento.