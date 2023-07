Vigili del Fuoco nella notte a Pray per rimuovere una pianta caduta in strada, foto archivio

Intorno alle 4 di giovedì 20 luglio i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pray, lungo la strada che collega Pray a Coggiola, in via Noveis, per rimuovere una pianta caduta in strada.

A chiamare il 112 che ha avvisato il Comando dei Vigili del Fuoco è stato un passante. Le operazioni per la rimozione sono durate circa un'ora.