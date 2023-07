Ex funicolare: un altro blocco. Anche una bambina tra le persone rimaste chiuse al suo interno

Non c'è pace per chi prende l'ex funicolare. Ieri sera mercoledì 19 luglio, intorno alle 22,10, i Vigili del Fuoco sono dovuti nuovamente intervenire (Leggi In 12 bloccati sull'ex funicolare) nell'impianto che collega Biella piano al Piazzo, per liberare delle persone rimaste chiuse al suo interno, tra le quali anche una bambina.

Fortunatamente le temperature non erano più altissime viste l'ora, ma le disavventure sull'ascensore sembrano proprio non avere fine.

I Vigli del Fuoco sono comunque intervenuti prontamente riportando "al piano" la cabina che si era bloccata, in modo tale da permettere alle porte di aprirsi e alle persone rimaste chiuse al suo interno (4 o 5) di uscire, tra le quali c'era anche una bambina.