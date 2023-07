Cossato: taglia l'erba con il decespugliatore e scheggia il vetro di un'auto in transito

Intervento dei Carabinieri ieri mercoledì 19 luglio a Cossato.

Intorno alle 17,40 mentre passava con la sua auto in via Amendola un uomo ha visto il vetro della sua auto scheggiarsi per via di una pietra partita da un decespugliatore usato da un altro uomo che stava tagliando l'erba nelle vicinanze.

In un primo momento quest'ultimo non voleva lasciare le proprie generalità al proprietario dell'auto danneggiata per la richiesta di risarcimento, ma all'arrivo dei militari gli animi si erano già comunque calmati e le parti avevano già trovato un accordo.