Colto a spacciare da dietro il cancello di casa: Polizia arresta 50enne biellese

Da qui, la perquisizione domiciliare del cinquantenne che ha sortito esito positivo. L’attività ha consentito di rinvenire diverse banconote di piccolo taglio, materiale per il confezionamento, bilanci di precisione e una modica quantità di sostanza già suddivisa in dosi per una probabile futura vendita. Inoltre, gli accertamenti immediati hanno consentito di riscontrare numerosi appuntamenti fissati dal cinquantenne per la serata di ieri, mercoledì 19 luglio, tutti finalizzati alla cessione di stupefacente.