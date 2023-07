Chiavazza: Ragazzo non risponde in casa e i vicini preoccupati chiamano i soccorsi, FOTO

Chiavazza: Ragazzo non risponde in casa e i vicini preoccupati chiamano i soccorsi

I vicini lo chiamano, ma a casa non risponde e chiamano i soccorsi.

Il fatto è successo nella mattina di oggi a Biella Chiavazza, in via Milano, negli appartamenti Atc intorno alle 10,30. Sul posto sono intervenuti sia i Vigili del Fuoco e la Polizia, che hanno provveduto ad aprire l'alloggio dentro al quale il giovane alla fine non c'era.

In seguito sono state raccolte altre segnalazioni che hanno permesso alla Polizia di rintracciarlo in poco tempo poco distante dalla sua abitazione che vagava scalzo.

Sul posto è anche arrivato il 118 che ha provveduto a verificare le condizioni di salute del ragazzo.