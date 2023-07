Biella: fuga di gas in un appartamento, intervento dei Vigili del Fuoco

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e quindi dei tecnici del gas nella serata di ieri mercoledì 19 luglio a Biella per una fuga di gas.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22,20: si richiedeva un intervento per un forte odore di gas che si sentiva in un appartamento in viale Roma.

Al loro arrivo i Vigili del Fuoco hanno fatto le verifiche del caso, e accertata la perdita sono stati chiamati i tecnici per la riparazione del guasto.