Biella: anziano trovato senza vita ai Giardini Alpini d'Italia. Disposta l'autopsia

Oggi giovedì 20 luglio è trovato senza vita il corpo di un anziano ai Giardini Alpini d'Italia a Biella. Ancora non chiare le cause della morte, e per questo motivo il PM di turno ha disposto l'autopsia.

A ritrovare l'uomo è stata una passante intorno alle 13, il cui cane è stato attirato dall'odore del corpo. Immediata la chiamata al 112. Sul posto è arrivata la Polizia e il 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte dell'anziano.

Solo l'autopsia potrà fare luce sulle cause del decesso.