Gaglianico, avanti tutta con le asfaltature

Sono stati ultimati i lavori per le asfaltature a Gaglianico delle Vie Marconi, Della Moglia, Pietro Micca, Fraz. Pralino e Parcheggio di Via Montegrappa;

Gli interventi sono stati realizzati per un importo complessivo di circa €. 80.000,00. “Grazie all’impegno del Vice-Sindaco Luca Mazzali e dell’ufficio tecnico - dichiara il Sindaco Paolo Maggia - continua l’attività per migliorare sempre più la sicurezza nel nostro paese infatti rifare le asfaltature significa garantire un transito sicuro sia per gli automobilisti che per i ciclisti e motociclisti”