Con i Punti Cuore di Conad donati oltre 30 mila euro alla Litl Biella, Cri Biella e Cossato e a Sportivamente

A Biella, i Soci Conad Nord Ovest dei punti vendita di Biella e provincia (Andorno Micca, Biella, Candelo, Cossato, Gaglianico, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Ponzone e Vallemosso), hanno aderito con grande entusiasmo alla prima edizione di “Sosteniamo le Passioni”, l’iniziativa solidale ideata da Conad Nord Ovest per sostenere le attività di Onlus e Associazioni del territorio, coinvolgendo i clienti in una vera e propria rete di solidarietà.

Il progetto, attivo da gennaio a maggio 2023, ha coinvolto i clienti dei punti vendita di Biella e provincia che, attraverso l’accumulo dei “Punti Cuore”, hanno devoluto il proprio contributo a favore di una delle Associazioni del territorio aderenti. I clienti ricevevano 1 “Punto Cuore” per ogni 10 euro di spesa effettuata con Carta Insieme. Con 35 punti, il cliente aveva diritto ad un “Buono Cuore” del valore di 2,50 euro, da donare all’associazione scelta. I clienti sono così stati parte attiva del progetto supportando concretamente le numerose realtà locali del terzo settore, impegnate in attività di sostegno e sviluppo sociale.

Un progetto di grande valore, reso possibile grazie alla grande disponibilità e sensibilità dei Soci del territorio, che conferma ancora una volta l’impegno a supporto delle Comunità. Conad Nord Ovest fa della prossimità un elemento distintivo, impegnandosi ad interpretare e rispondere in modo concreto alle esigenze delle Comunità e contribuire alla crescita e allo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori in cui opera.

La generosità dei clienti ha permesso, in questa prima edizione, di raccogliere e donare importanti somme per supportare concretamente le attività sociali dell’Associazione LILT di Biella, a cui sono stati devoluti più di 14.000 euro, della CROCE ROSSA ITALIANA Comitato di Biella e Cossato, che ha ricevuto oltre 11.000 euro e della Cooperativa Sociale SPORTIVAMENTE, la quale ha beneficiato di oltre 5.000 euro.

“Siamo orgogliosi degli ottimi risultati ottenuti, che ci permettono di fornire, grazie alla partecipazione e alla generosità dei nostri clienti, un contributo concreto a favore delle realtà solidali che ogni giorno si impegnano per la crescita ed il benessere della comunità in cui operiamo. – dichiara Nadia Rossin Socia e Consigliera del CdA di Conad Nord Ovest – Promuovere iniziative come questa ci permette di essere un punto di riferimento solido e affidabile per le generazioni presenti e future, alle quali vogliamo trasmettere l’importanza di acquisire i valori dell’inclusione e dell’attenzione verso gli altri, affinché la società di domani risulti ancora più equa e solidale”.

“Grazie a Conad per questo bellissimo progetto di solidarietà. Amare la propria comunità" significa sostenere concretamente le Associazioni del proprio territorio. Questo è ciò che ha fatto Conad – dichiara Rita Levis Presidente di LILT Biella - Vi siamo grati per la sensibilità dimostrata. Con un piccolo gesto da parte dei clienti Conad, è stato possibile realizzare una importantissima raccolta fondi che permetterà di continuare ad erogare servizi di lotta ai tumori attraverso l'attività di Spazio LILT e dell'Hospice "L'Orsa Maggiore". Rivolgo, quindi, un pensiero grato a Conad per l’aiuto concreto alle nostre tre associazioni riunite, e ai Biellesi che, facendo la spesa in Conad, hanno partecipato all’iniziativa, scegliendo così di “Sostenere le Passioni”.

“Vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per la vostra decisione di supportare il nostro progetto di centro estivo e vacanza sportiva per bambini e adulti con disabilità. La vostra generosità e il vostro sostegno hanno significato molto per noi e per le persone che hanno frequentato e stanno frequentando le attività – dichiara Carlo Cremonte presidente della Cooperativa Sociale Sportivamente - La vostra azienda è stata una preziosa alleata e il vostro contributo ci permetterà di coprire parte dei costi del progetto e di offrire opportunità uniche ai partecipanti. I bambini e gli adulti con disabilità hanno avuto l'opportunità di partecipare ad attività di gioco, sportive e ricreative, di socializzare con altre persone e di migliorare la loro salute fisica e mentale. Siamo orgogliosi di aver avuto la vostra azienda come partner e siamo grati per il vostro impegno nella promozione dell’inclusione e della salute per tutti. Siamo sicuri che Conad, continuerà a fare la differenza nella comunità e a sostenere le cause che ritiene importanti.”

“Ringrazio di cuore Conad e i tanti biellesi che ci hanno accordato fiducia e sostegno. Risorse preziosissime che contribuiranno a sostenere i tanti progetti del nostro Comitato a favore delle persone più fragili della nostra comunità. Grazie per questi gesti di concreto apprezzamento alla nostra opera di volontariato che, non vi è dubbio, ne esce rafforzata. Grazie per aver creduto e sostenuto i nostri valori - dichiara Osvaldo Ansermino Presidente della sezione biellese della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa promossa da Conad Nord Ovest vede l’adesione di 135 punti vendita distribuiti nei territori di competenza della Cooperativa: nelle Regioni dell’area Ovest (Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio in provincia di Roma e Viterbo) il progetto è giunto alla decima edizione e attualmente vede il coinvolgimento di 72 punti vendita. Al via, invece, la prima edizione nelle Regioni dell’area Nord (Piemonte, Liguria, Valle D’Aosta e Emilia in provincia di Modena, Ferrara e Bologna) dove sono 63 i punti vendita che attiveranno l’iniziativa.