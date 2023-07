Tollegno, petizione contro i pirati della strada di via Martiri della Libertà

E' partita in questi giorni sulla pagina Facebook “Sei di Tollegno se...” una petizione contro l’alta velocità che gli automobilisti sistematicamente tengono lungo via Martiri della Libertà a Tollegno, comportamento che ha causato negli ultimi anni parecchi incidenti.

“Abbiamo pensato - si legge su “Sei di Tollegno se...” - di avviare una raccolta firme per una petizione popolare affinché si possano mettere limitatori della velocità e specchi parabolici in via Martiri della Libertà (dal Bar del Bivio a Piazza Dante). Non occorre che ricordi quanto la via sia oggetto di incidenti e di quanto possa essere pericoloso per i residenti”.

L'iniziativa ha raccolto molte adesioni e dovrebbe portare alla consegna della petizione alla Provincia di Biella (via Martiri della Libertà è Strada Provinciale). I cittadini pensano inoltre di estendere la petizione anche a via XX Settembre e via Marconi.

“Faccio appello al vostro senso civico – aggiungono i promotori - e vi chiedo di aiutarci mettendo anche voi la firma. I moduli li potete trovare presso varie attività commerciali. Farmacia di Federico Pozzi, da Margherita al Bar la Vecchia Posta di piazza San Rocco, da Luca Alimentari Margherita A&O, da Luca fiorista di Petali e Pensieri, da Monia parrucchiera, da Cristina al Bar del Bivio, da Vanessa al Bar Profumo di Caffè, da Elisa alimentari Bontà e Buonumore di via XX Settembre e da Simona della tabaccheria di Piazza San Rocco. Per firmare occorre un documento di identità. Seguiranno tutti gli aggiornamenti...Grazie per la collaborazione”.