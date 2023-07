Ponte della tangenziale a Biella: "I lavori riprenderanno oggi e finiranno il 20 agosto"

Ponte della tangenziale: i materiali sono arrivati e oggi stesso riprenderanno i lavori.

Non solo: il cantiere resterà aperto anche al sabato e alla domenica, e la fine dei lavori è stata confermata entro il 20 di agosto.

A darne notizia in diretta social pochi minuti fa oggi giovedì 20 luglio è il sindaco di Biella Claudio Corradino che aggiunge: "Siamo arrivati a questo risultato dopo lettere e lunghe telefonate. Speriamo in bene perchè questa situazione è innegabile che ha creato a tutti, compreso me, disagi notevoli. Cerchiamo di avere ancora un po' di pazienza, ma la notizia buona è che i lavori finalmente dovrebbero ripartire a ritmo notevole".