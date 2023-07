Nel Biellese oltre 17 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: 18 i Comuni che riceveranno i fondi

Dissesto idrogeologico: nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza, il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha rimesso mano alla graduatoria ammettendo al finanziamento del bando nazionale anche i Comuni che non erano stati ammessi a una prima tranche. E se a Biella, come annunciato in una conferenza stampa lunedì 17 luglio sono arrivati 5 milioni per la messa in sicurezza della roggia lungo via Italia, della Busancano e del Parco della Burcina (leggi Rifacimento della roggia via Italia, Busancano e Burcina: Biella si aggiudica 5 milioni), nel biellese ci sono altri 17 comuni che hanno ottenuto importanti finanziamenti, per un totale di oltre 17 milioni di euro.

Nel dettaglio, al comune di Piedicavallo in località Chioso e case vecchie, per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e la raccolta e regimazione delle acque di versante per la protezione dell'abitato a elevato rischio idraulico arriveranno 530.000,00 €.

A Villa del Bosco gli interventi riguardano Frazione Orbello e Ferracane, via Garibaldi e il consolidamento di versanti franosi e la gestione acque meteoriche per un totale di 1.000.000,00 € .

Anche il Valdilana arriverà 1.000.000,00 €, mentre a Miagliano per il rifacimento e il consolidamento di cassonetti stradali, sostituzione griglie e pozzetti ammalorati, bitumature, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale il valore dei progetti è di 120.000,00 €.

A Zubiena al centro dei finanziamenti ci sono interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio ""ex asilo" per un totale di 175.000,00 €.

A Villanova Biellese arriveranno 590.000,00 € per interventi di raccolta e lo smaltimento di acque meteoriche al fine di allontanare le acque stagnanti che si raccolgono nell'area est del municipio.

A Brusnengo sono previsti due interventi rispettivamente da 421.000,00 € e da 95.000,00 €.

A Camandona i progetti riguardano la messa in sicurezza di alcune strade per un totale di 289.000,00, mentre ad Ailoche il Comune è interessato alla messa in sicurezza della strada provinciale Ailoche-Crevacuore per la sistemazione di frane avvenute durante le alluvioni. Circa 980.500,00 € il valore del progetto.

A Sostegno è interessata da interventi l' area collinare: 1.000.000,00 € il valore del finanziamento.

A Salussola si procederà alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico in frazione Vigellio, via Dante Alighieri, 700.000,00 € l'intervento.

A Netro il Ministero ha indirizzato 750.000,00 €, mentre a Rosazza si procederà alla ricostruzione difese spondali torrente Cervo per la messa in sicurezza dell' abitato "Case Vittone" a monte del ponte "Vittone" (300.000,00 €), in localita' Fornaca alla messa in sicurezza mediante opere di difesa spondale sempre del torrente Cervo (250.000,00 €) e alla messa in sicurezza del centro abitato mediante realizzazione difese spondali del torrente Pragnetta (130.000,00 €).

Sempre nella Valle Cervo a Campiglia Cervo gli interventi saranno concentrati in loc. chioso per la realizzazione di difese spondali lungo il torrente Cervo nel tratto a valle del centro abitato (400.000,00 €), alla messa in sicurezza del territorio mediante realizzazione difese spondali a protezione abitato in loc. Malpensa' (300.000,00 €) e alla messa in sicurezza del territorio mediante realizzazione difese spondali a protezione abitato in loc. Bottini (300.000,00 €).

Nel comune di Pollone si procederà con lavori di costruzione marciapiede in via Pier Giorgio Frassati (s.p. n. 502) nel tratto compreso tra le intersezioni con via per Occhieppo Superiore e via San Sebastiano (s.p. n. 504) (240.000,00 €) e nel tratto compreso tra le intersezioni con via Senatore Frassati e via Pizzo (s.p. n. 502 140.000,00 €)

A Coggiola saranno finanziati interventi di manutenzione straordinaria del sedime stradale, con cedimenti e dissesti importanti, oltre alla necessità di prevedere alla regimazione delle acque meteoriche per un totale di 40.000,00 €.

Investimenti importanti anche a Vigliano: sono previsti interventi di messa in sicurezza del territorio "villaggio Trossi ed aree limitrofe" per aumento del livello di resilienza del rischio idraulico (1.445.000,00 €) e nella zona collinare e precollinare ed aree limitrofe con opere di corretta regimazione e smaltimento delle acque meteoriche (855.000,00 €).