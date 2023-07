Fine luglio impegnativo per il MotoClub Perazzone - Cavallini e la Sezione Moto di AMSAP Biella

Motogiro del Biellese

Domenica 23 luglio andrà in scena il Motogiro del Biellese, gita motociclistica di circa 80 chilometri che porterà i partecipanti, provenienti da tutto il Piemonte ("e non solo!", precisano gli organizzatori), alla scoperta dei principali Santuari del Biellese.

"Il ritrovo sarà a Biella, in Piazzale Casalegno" spiega il Presidente del MotoClub nonché esponente del Direttivo AMSAP Giuseppe Simonato. "Alle 11, terminate le operazioni di registrazione e di distribuzione dei gadget dell'evento, partiremo in direzione Graglia, dove terminerà la I tappa del Giro e sosteremo per un aperitivo". Il percorso è un po' diverso rispetto alle precedenti edizioni: a Mongrando, per esempio, i partecipanti saliranno alla Frazione San Lorenzo e da lì proseguiranno attraversando Donato, la frazione Ceresito, Netro e Graglia, dove prenderanno in direzione del Santuario.

"La II tappa del giro inizierà alla Bossola, dove imboccheremo il Tracciolino, che percorreremo tutto, fino al Santuario di Oropa, dove sosteremo per una polenta concia". Poi la III tappa , anche questa con un percorso modificato per “causa di forza maggiore”. Per raggiungere Sagliano Micca, infatti, il gruppo, nell'impossibilità di transitare per la strada della Galleria di Rosazza, raggiungerà prima Pralungo e poi Tollegno, da dove risalirà lungo la Valle del Torrente Cervo. "Purtroppo la strada della galleria è chiusa per una frana che non permette di raggiungere il Santuario di San Giovanni d'Andorno in sicurezza" precisa Simonato "e quindi abbiamo preferito fare il giro basso".

Dopo Sagliano, dove i partecipanti consumeranno un "piatto freddo", la comitiva affronterà la IV tappa , che li riporterà in Piazzale Casalegno, per il "gelato" con cui si concluderà l'evento.

"L'anno scorso abbiamo avuto 135 partecipanti, quest'anno dovremmo essere 150 ... dipende sempre dalle condizioni meteo. Va ricordato che tutto il tragitto verrà effettuato su strade aperte al traffico e nel più assoluto rispetto delle regole del Codice della strada".

Giro Turistico del Colle del Nivolet

Giovedì 27 luglio , cioè nemmeno una settimana dopo il Motogiro del Biellese, l'organizzazione del MotoClub Perazzone - Cavallini e di AMSAP sarà nuovamente impegnata nella gestione di un evento un po' "particolare": la salita al Colle del Nivolet riservata ai Piaggio Ciao e agli altri ciclomotori a frizione automatica e pedali (quindi non i "cinquantini" con le marce).

"E' un evento che abbiamo pensato per i più giovani" spiega Giuseppe Simonato "ed è tutt'altro che facile, per i partecipanti come per gli organizzatori: poiché questi motorini di solito non vengono utilizzati per percorrere queste distanze e queste salite e comunque hanno bisogno di almeno un rifornimento di carburante lungo il percorso".

Il Colle del Nivolet è un valico che si trova nelle Alpi Graie e che fa da spartiacque tra la Valle dell'Orco, nell'Alto Canavese, e la Valsavarenche, in Valle d'Aosta. E' all'interno dell'area protetta del Parco Nazionale del Gran Paradiso e questo è il motivo per cui l'evento sarà su settimana.

"Il fine settimana la strada del colle è chiusa al traffico" precisa il Presidente "e quindi la salita la faremo, tempo permettendo, nella giornata di giovedì 27".

Essendo un giro impegnativo, ("non per tutti ma solo per i fuori di testa" spiega, scherzando, la locandina dell'evento) il numero dei partecipanti è limitato. "Saranno dieci, quindici, più tutta la nostra assistenza ... saremo comunque un bel gruppo!" conclude Simonato.

La partenza verrà data nella Piazza della Repubblica di Gaglianico alle 5,30 del mattino. L'arrivo al Colle del Nivolet è previsto per le 13,30. Alle 14,30 i motorini inizieranno il viaggio di ritorno che terminerà sempre a Gaglianico, indicativamente alle ore 22,00.