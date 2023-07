Colpo del Vigliano: preso Bomber Calise

Colpaccio di mercato del FC Vigliano che, nel prossimo campionato di Prima Categoria, schiererà al centro dell’attacco un bomber biellese di razza, Natalino Calise.

Per Calise si tratta di un ritorno dopo avere giocato con Orizzonti United, Biogliese Valmos, Valle Cervo, Ponderano, Torri Biellesi, Valle Elvo.

Prima Categoria che Bomber Calise l’anno scorso si è conquistato con la Valle Elvo, vincendo i play off di Seconda, in cui è andato a segno nella semifinale con le Torri Biellesi.

Per il neo allenatore giallorosso Matteo Isabelli una garanzia in attacco per la prossima stagione.