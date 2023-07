Calcio, un nuovo colpo per la Chiavazzese

La Chiavazzese ‘75 comunica che il difensore Yassine Hamine è ufficialmente un giocatore blucremisi per la stagione 2023/24. Il neo difensore chiavazzese - prevalentemente esterno basso - classe 2003, ha vestito la casacca bianconera dell’A.S. Biellese nelle categorie giovanili (dai Giovanissimi fino agli Allievi) per poi trasferirsi al Gozzano nella stagione 2019/2020 per disputare il campionato nazionale Allievi Under 17. Terminata l’avventura nel novarese fa ritorno in terra laniera, sempre all’A.S Biellese, trascorrendoci solo una stagione in Eccellenza.

Nell’estate 2020 è l’Atletico Torino, sempre di Eccellenza, ad assicurarsi le sue prestazioni e, dopo un’annata disputata nel migliore dei modi, ritorna nel biellese ma questa volta “sponda” Città di Cossato in Promozione. Autore di una strepitosa stagione e conquistando anche l’Eccellenza con i ‘blues’, Hamine segue il tecnico Forzatti al Bulè Bellinzago vincendo campionato e Coppa Italia di Promozione nella stagione conclusasi qualche mese fa. Nonostante la giovane età, Hamine è già stato protagonista di numerose vittorie e altrettante conquiste e, perciò, è ritenuto un tassello di assoluto valore e di prospettiva a disposizione di mister Davide Ariezzo.

Alto 195 cm, fisico longilineo, dotato di grande esplosività, rapidità e reattività, è uno dei difensori più completi della Promozione in grado di ricoprire tutti i ruoli della linea arretrata. La sua abilità tecnica e il senso eccellente della posizione, gli permettono di districarsi dalle situazioni più delicate con estrema disinvoltura. Con lui si va a rinforzare e ad alzare ulteriormente il muro difensivo blu-cremisi e inserire una freccia formidabile sulle corsie.