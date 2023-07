Rally Lana, Scuderia Efferre con tre equipaggi

Quarto appuntamento del campionato italiano Rally asfalto, il 21 e 22 Luglio, con la 36° edizione del Rally Lana.

Saranno tre gli equipaggi della scuderia Efferre presenti a caccia dei rispettivi obiettivi di classe e per qualificarsi alla finale di Coppa Italia.



Con il #59 gli oltrepadani Andrea Boatti e Giuseppe Sboarina, su Renault Clio N3. Giovane e veloce, Andrea può mettere a segno un altro grande risultato dopo l'ottima prestazione di Alba.



Avranno il #108 Andrea Castagna e Fabrizio De Marchi, a bordo della Peugeot 106 N2. Andrea dovrà lottare in una classe difficile, ben 10 auto N2 al via, il pilota piemontese saprà ben figurare, lottando come di consueto.



Infine con il #123 sulle portiere ci saranno i pavesi Andrea Robone e Luigi Bariani, Fiat 600 A0. Ripristinati i problemi alla vettura, Andrea cerca nuovamente un podio di classe.