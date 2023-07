Rally Lana 2023: 106 iscritti, con i protagonisti del tricolore asfalto sfidati da uno straniero “di lusso”, Martin Sesks. Il programma

Poche ore, oramai, per accendere i motori al 36° RallyLana, le “piesse” biellesi sono pronte ad offrire le grandi performance offerte dal Campionato Italiano Rally Asfalto e dalla Coppa Rally di prima zona.

Il blasone tricolore, quello conferito dal Campionato Italiano Rally Asfalto (CIRA) – del quale la gara sarà il quarto appuntamento, la validità per Coppa ACI Sport di Zona 1 – di cui sarà il quinto atto e con il massimo coefficiente di 1,5 oltre che per il Campionato Piemonte Val d’Aosta, assicurano una competizione tirata e spettacolare, cui hanno aderito ben 106 equipaggi. Vi saranno poi le validità per il Michelin Trofeo Italia, Pirelli Accademia, Suzuki Rally Cup e per la serie R-Italian Trophy.

Quella di quest’anno è la settima edizione della gara organizzata dalla rallyLANA.ALIVE a.s.d. in joint la New Turbomark e prima di accendere i motori, domani, giovedì 20 luglio alle ore 18,30 avrà luogo la presentazione dell’evento alla concessionaria VolksWagen Selecar di Gaglianico – Via Cavour 50. Per l’occasione sarà esposta la Polo GT R5 che sarà portata in gara dal vincitore del 2022 Corrado Pinzano.

I MOTIVI SPORTIVI: IL LEADER CAMPEDELLI PRONTO A DIFENDERSI DA ALBERTINI. ARRIVA LO STRANIEROA CERCARE IL SUCCESSO

Non sarà un appuntamento per deboli di cuore, peraltro con ben 20 vetture di categoria R5 ed una World Rally Car. Il leader Simone Campedelli ed il suo inseguitore Stefano Albertini (entrambi con Skoda) sono divisi da soli 1,50 punti, con il romagnolo, Campione in carica, che cercherà sia l’allungo sul rivale bresciano che anche il riscatto dal repentino ritiro per incidente dello scorso anno. Sarà lotta dura con anche il comasco Corrado Fontana e la sua Hyundai i20 WRC, che ha all’attivo un solo risultato utile in tre gare, quindi sarà alla ricerca della prestazione d’effetto per non perdere contatto con i vertici. Conta di essere al via Corrado Pinzano (VolksWagen Polo), il trionfatore del 2022, ovviamente per tentare il bis, ma che purtroppo in queste ore è debilitato da uno stato influenzale.

Per tutti vi sarà un esame importante, quello del giovane lettone, classe ’99, Martin Sesks, attualmente secondo nel Campionato Europeo, il quale ha scelto le strade biellesi per preparare al meglio il successivo appuntamento di Roma valido per l’eurorally. Il giovane bresciano Andrea Mabellini (Skoda) sarà della partita pure lui per fare la voce grossa. Ed un posto al sole nell’assoluta, capaci di grandi performance, vi sono i protagonisti della Coppa di Zona 1, a partire dall’aostano Elwis Chentre (Skoda), capoclassifica provvisorio il quale, mancando il diretto inseguitore Davide Porta ha la possibilità di allungare al comando. Ma attenzione al toscano Federico Santini (Skoda), attualmente terzo, pronto a dare battaglia. Massimo Marasso e Simone Peruccio, entrambi su Skoda avranno possibilità concreta di progredire in classifica di zona, nella quale adesso si trovano fuori dai dieci dell’assoluta. Da seguire anche l’altro locale “di nome”, Davide Negri, al via con una Citroen DS2 di categoria N5, in cerca ovviamente di un risultato importante davanti al pubblico amico.

Tra i tanti argomenti di discussione ci sarà senz’altro quello delle “due ruote motrici”, con le “vecchie” ma sempre performanti Renault Clio S1600 opposte ad una nutrita schiera di vetture dell’ultima generazione, soprattutto le Peugeot 208 Rally4, capaci di grandi prestazioni assolute. Poi, Michelin Trofeo Italia, Pirelli Accademia, Suzuki Rally Cup e per la serie R-Italian Trophy, veri e propri “campionati nei campionati”, andranno ad assicurare anche in questo caso spettacolo e tanto agonismo.

UN PERCORSO DI ALTO CONTENUTO TECNICO ED IL FASCINO DELLA NOTTE

Il fascino notturno dai fari supplementari che “tagliano” l’oscurità aprirà le sfide con la celebre salita al Santuario di Oropa, sommata alle insidie della “Tracciolino” per una sfida d’apertura (dalle 21,23 di venerdì 21 luglio) da quasi 24 chilometri, simbolicamente intitolata alla Città di Biella, ai suoi appassionati, ai suoi proattivi imprenditori ed alla significativa vicinanza dell’Amministrazione Comunale oltre che delle forze dell’ordine e Autorità. Poi, dopo il riposo notturno, sabato 22 luglio ci saranno le insidie sotto il sole e il caldo - a meno di non insolite bizze del meteo - di un trittico di prove diurne da ripetere due volte che uniscono la storia recente a quella di un tempo. “Bielmonte” (km 10,650) che amplia l’esaltante prova Rosazza, località da cui prende le mosse, dagli impegnativi e stretti tornanti. “Ailoche” (km 11,500), che basta il nome per risvegliare mille ricordi. Infine la “Curino” (km 13,150), che potrebbe essere definita la prova simbolo del rallyLANA: dagli anni ’70, un poco come accade per il “Turini” al Rallye di Montecarlo.

RALLY LANA E’ AGGREGAZIONE, CON IL “RALLY VILLAGE”

Torna l’originale e suggestivo “Rally Village”, al RallyLana. Torna nel cuore di Biella, in Piazza Duomo, sfruttando la grande potenzialità del mondo dei rallies che – è proprio il caso di dirlo – entra tra la gente con la voglia di coinvolgere, di far vedere il bello di una disciplina unica, mossa da tanta genuina passione.

Passione fa rima con interazione o viceversa, invertendo le definizioni il risultato non cambia ed ecco che il RallyLANA e con esso tutto il movimento delle corse su strada si comunica a tutto tondo.

Si parte ovviamente dallo sport, quello delle sfide sulla strada contro avversari e cronometro, tra venerdì sera del 21 luglio e sabato 22 luglio al pomeriggio, ma si passa anche da momenti di aggregazione, con tre aree tematiche, quella dedicata agli stand espositivi di importanti concessionari dell’area biellese, rappresentati marchi importanti e le loro ultime creazioni.

Quella dell’esposizione dedicata alle auto che hanno fatto la storia del rallyLANA, affiancate da quelle dell’ultima generazione GINO WRC. Il cuore pulsante del RallyLANA prenderà forma anche attraverso l’area dedicata ai bambini, con un vero e proprio parco giochi e con l’allestimento di una mini pista dove anche i più piccoli potranno cimentarsi nella guida di veicoli elettrici ed a pedali, un primo passo per diventare . . . “pilota”. L’area Hospitality adiacente la partenza, infine, darà modo di provare simulatori di guida.

