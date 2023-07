Rally & co al Rally della Lana con 2 equipaggi, foto inviata da rscappio

Anche la scuderia biellese Rally & co non poteva mancare alla gara di casa , il glorioso Rally della lana, nel quale presenta al via 2 equipaggi.

Con il numero 15 sulle portiere con ambizioni da top ten , dopo due anni di inattivita', il fortissimo pilota bergamasco Marco Colombi coadiuvato alle note da Angelica Rivoir sulla Skoda Fabia R5 di casa Colombi , mentre sulla peugeot 206 racing start partiranno con il numero 101 Massimo Mattiazzo biellese doc ed il trentino David Ben pronti a battagliare nella classe piu' piccola dei Rally e vedere il traguardo dopo i 94 km di prove speciali con la lunga ps di Oropa dura e selettiva come gli anni precedenti.